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09.09.2024, 09:55

Велотуриста оштрафовали в Актау: адвокат считает необходимым установить дорожный знак

Общество 0 1 796 Сергей Кораблев

Ситуацию с туристом, которого привлекли к ответственности на автодороге вдоль набережной из-за отсутствия дорожного знака, прокомментировал адвокат Айбек Суюндуков.

Фото автора
Фото автора

Основными задачами законодательства об административных правонарушениях является охрана прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, окружающей среды, общественной нравственности, собственности, общественного порядка и безопасности, установленного порядка осуществления государственной власти и государственного управления, охраняемых законом прав и интересов организаций от административных правонарушений, а также предупреждение их совершения.

В рассматриваемом случае с велотуристом, полагаю, что в целях исполнения вышеназванных задач и недопущения совершения велосипедистами административных правонарушений на указанном перекрестке (перед ним/после него) необходимо установить знак дополнительной информации (табличку) «Расстояние до объекта» со знаком  «Велосипедная дорожка или велосипедная полоса движения» с указанием расстояния, либо знак «Велосипедная дорожка или велосипедная полоса движения» со знаком «Направления действия», указывающий направление действия знаков, установленных перед перекрестком или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги, а также знак «Конец велосипедной доорожки или велосипедной полосы движения», - объяснил адвокат.

В случае несогласия с официальной позицией государственного органа велосипедист вправе оспорить его в административном (досудебном) порядке в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

Напомним, велотурист попал на штраф в 15 микрорайоне. Устанавливать знак, посчитали чиновники, нет необходимости.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
velldr
velldr
Хорошо бы разобраться в этой ситуации с велосипедистом. Возможно был конфликт между полицейскими и велосипедистом или он создал какую то аварийную ситуацию и они натянули этот штраф на ситуацию. Ну или велосипедист нарушал что то неоднократно. Как то странно выглядит этот инцидент. Ехал человек на велосипеде, а его остановили и штрафанули. И это в Актау! И при условии что знаки ничего однозначно в этом случае не предписывают. Может быть можно было сделать предупреждение? Велосипедист бы сам тут в коментариях разъяснил ситуацию со своей стороны.
09.09.2024, 09:39
7 seconds
7 seconds
А за что его оштрафовали? Какая статья ПДД, КоАПа? А то все пишут по велосипедную дорожку, а за что штраф, так и не указано.
09.09.2024, 08:00
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