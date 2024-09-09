Велотуриста оштрафовали в Актау: адвокат считает необходимым установить дорожный знак

Ситуацию с туристом, которого привлекли к ответственности на автодороге вдоль набережной из-за отсутствия дорожного знака, прокомментировал адвокат Айбек Суюндуков.

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Основными задачами законодательства об административных правонарушениях является охрана прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, окружающей среды, общественной нравственности, собственности, общественного порядка и безопасности, установленного порядка осуществления государственной власти и государственного управления, охраняемых законом прав и интересов организаций от административных правонарушений, а также предупреждение их совершения.

В рассматриваемом случае с велотуристом, полагаю, что в целях исполнения вышеназванных задач и недопущения совершения велосипедистами административных правонарушений на указанном перекрестке (перед ним/после него) необходимо установить знак дополнительной информации (табличку) «Расстояние до объекта» со знаком «Велосипедная дорожка или велосипедная полоса движения» с указанием расстояния, либо знак «Велосипедная дорожка или велосипедная полоса движения» со знаком «Направления действия», указывающий направление действия знаков, установленных перед перекрестком или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги, а также знак «Конец велосипедной доорожки или велосипедной полосы движения», - объяснил адвокат.

В случае несогласия с официальной позицией государственного органа велосипедист вправе оспорить его в административном (досудебном) порядке в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

Напомним, велотурист попал на штраф в 15 микрорайоне. Устанавливать знак, посчитали чиновники, нет необходимости.