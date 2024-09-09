Где отключат воду и электроэнергию в Актау 9 сентября

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 9 сентября, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

Сегодня ремонтные работы по водоснабжению в четырех микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В следующих микрорайонах будет отключена вода:

- 2 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 34, 35, 36, 37, 39, 40, детский сад, ориентировочно до 15.00;

- 11 микрорайон, отключили техническую воду. Под ограничением дома с 18 по 25, детский сад, ориентировочно до 20.00;

- 24 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением здания в 24 микрорайоне, ориентировочно до 17.00;

- 28 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 14, 15, 17, ориентировочно до 17.00.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.