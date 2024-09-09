Министр транспорта проверит дороги в Мангистауской области

Марат Карабаев в ходе рабочей поездки в регионы страны проинспектирует ход реализации программы среднего ремонта дорог. Об этом сообщается на информационном портале inbusiness.kz .

Иллюстративное фото из архива lada.kz

Министр транспорта РК Марат Карабаев в рамках рабочей поездки проверит средний ремонт дорог в Мангистауской области. Он прибыл в наш регион 8 сентября.

В частности, его интересует ремонт дорог на участке Актау-Жетыбай-Шетпе. Помимо этого, глава ведомства ознакомится с текущим ремонтом автомобильной дороги республиканского значения А-33 Доссор-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау общей протяженностью 60 километров.

Эти два участка расположены в Мангистауском районе области. Они относятся ко II технической категории. В рамках среднего ремонта будет обновлено дорожное покрытие. После завершения ремонтных работ гарантийный срок дороги составит два года.