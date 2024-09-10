Где отключат воду и электроэнергию в Актау 10 сентября

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 10 сентября, в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В следующих микрорайонах будет отключена вода:

- 11 микрорайон, отключили техническую воду. Под ограничением дома №№ с 18 по 25, 26, 27, 32, 33, детские сады, ориентировочно до 20.00;

- 4 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 56 и питьевую воду в доме № 7, ориентировочно до 15.00;

- 15 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 54 и питьевую воду в доме № 50, ориентировочно до 17.00;

- 2 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 20, ориентировочно до 15.00;

- 8 микрорайон, отключили питьевую и техническую воду в домах №№ 3, 4, 5, 6.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.