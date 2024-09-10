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10.09.2024, 13:34

В Мангистау стартовали бесплатные курсы обучения современным специальностям

Общество 0 2 204 Наталья Вронская

В рамках социального проекта «Талаптан» управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области начаты курсы обучения современным специальностям, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления по вопросам молодежной политики.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

В обучающих курсах могут принять участие молодежь Мангистауской области в возрасте от 16 до 35 лет, относящаяся к категории NEET.

«Участвовать могут только безработные, молодые мамы в декрете, граждане со статусом социально-уязвимых слоев населения, молодежь с особенными потребностями» - пояснил руководитель управления молодежной политики Мукаш Оралбай.

Курсы обучения в рамках социального проекта «Талаптан» будут охватывать следующие специальности:

- Графический дизайн с нуля.

На курсе участники  познакомятся с программой «Adobe Photoshop», где научатся дизайну. Выполняя практические задания, в конце курса обретут свои кейсы.

- Мобилография и SMM.

На этом курсе участники научатся делать качественные видео на телефоне (рилс, видео, тик ток и т.д.), монтировать их, работать в социальных сетях, развивать их.

- Маркетплейс (торговля через китайские сайты) на курсе маркетплейса участники  познакомятся с сайтами Wecat, Poison, Pinduoduo, 1688, где научиатся делать заказы и открывать интернет-магазины.

- Web программирование (no code Программирование tilda, taplink). Участники узнают, как создавать сайты без кода, быстро и легко. В конце курса появятся готовые кейсы по практическим заданиям.

- Handmade (изготовление изделий из гипса).

На курсе научат, как сделать стеклянную посуду из гипса, а курс Handmade будет состоять только из практических, понятных задач.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте. 

 

Телефоны для справок: 8 (700) 362 91-62; 8 (700) 271 21-73.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Как сделать стеклянную посуду из гипса и Буратино из дерева
10.09.2024, 09:39
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