В Мангистау стартовали бесплатные курсы обучения современным специальностям

В рамках социального проекта «Талаптан» управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области начаты курсы обучения современным специальностям, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления по вопросам молодежной политики.
В обучающих курсах могут принять участие молодежь Мангистауской области в возрасте от 16 до 35 лет, относящаяся к категории NEET.
«Участвовать могут только безработные, молодые мамы в декрете, граждане со статусом социально-уязвимых слоев населения, молодежь с особенными потребностями» - пояснил руководитель управления молодежной политики Мукаш Оралбай.
Курсы обучения в рамках социального проекта «Талаптан» будут охватывать следующие специальности:
- Графический дизайн с нуля.
На курсе участники познакомятся с программой «Adobe Photoshop», где научатся дизайну. Выполняя практические задания, в конце курса обретут свои кейсы.
- Мобилография и SMM.
На этом курсе участники научатся делать качественные видео на телефоне (рилс, видео, тик ток и т.д.), монтировать их, работать в социальных сетях, развивать их.
- Маркетплейс (торговля через китайские сайты) на курсе маркетплейса участники познакомятся с сайтами Wecat, Poison, Pinduoduo, 1688, где научиатся делать заказы и открывать интернет-магазины.
- Web программирование (no code Программирование tilda, taplink). Участники узнают, как создавать сайты без кода, быстро и легко. В конце курса появятся готовые кейсы по практическим заданиям.
- Handmade (изготовление изделий из гипса).
На курсе научат, как сделать стеклянную посуду из гипса, а курс Handmade будет состоять только из практических, понятных задач.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте.
Телефоны для справок: 8 (700) 362 91-62; 8 (700) 271 21-73.
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