В Актау демонтировали незаконно установленные рекламные конструкции

фото пресс-службы акимата Актау

В ходе проверочных работ владельцам бизнеса было выдано уведомление о 10 незаконно установленных рекламных конструкциях. Семь предпринимателей отреагировали на предупреждения и самостоятельно демонтировали незаконные конструкции, остальные были демонтированы в рамках мониторинга. Эти работы проводил Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В соответствии со статьей 43 Земельного кодекса РК использование или самовольное владение земельным участком без разрешения не допускается. Для тех, кто не выполнил данные требования, а именно установил незаконные рекламные конструкции вдоль дорог, предусмотрены административные меры.