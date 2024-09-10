В Актау демонтировали незаконно установленные рекламные конструкции

В областном центре проводится работа по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, сообщает пресс-служба акимата города.
В ходе проверочных работ владельцам бизнеса было выдано уведомление о 10 незаконно установленных рекламных конструкциях. Семь предпринимателей отреагировали на предупреждения и самостоятельно демонтировали незаконные конструкции, остальные были демонтированы в рамках мониторинга. Эти работы проводил Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
В соответствии со статьей 43 Земельного кодекса РК использование или самовольное владение земельным участком без разрешения не допускается. Для тех, кто не выполнил данные требования, а именно установил незаконные рекламные конструкции вдоль дорог, предусмотрены административные меры.
«В соответствии со статьей 136 Кодекса РК об административных правонарушениях, предусмотрены следующие штрафы за установку незаконных конструкций: для физических лиц – 276 900 тенге (75 МРП), для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 369 200 тенге (100 МРП), для субъектов среднего предпринимательства – 553 800 тенге (150 МРП), для субъектов крупного предпринимательства – 2 584 400 тенге (700 МРП). Напоминаем, что в течение 3 дней необходимо демонтировать незаконные рекламные конструкции», - сказал специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Азамат Койчибаев.
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