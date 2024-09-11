Массовое отравление детей в селе Бесшокы: проверку проведут в школах Актау

В школах областного центра проведут проверку качества питания, предоставляемого учащимся. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщили в пресс-службе Актауского городского отдела образования.

Фото: ЯСИА

После массового отравления детей в селе Бесшокы Мунайлинского района в школах Актау намерены провести проверку качества еды, которую предоставляют детям в столовых.

По этому вопросу проверки будут по республике и у нас тоже, - сообщили в городском отделе образования.

Сроки начала мероприятий в Актау определят после собрания компетентных лиц, которое намерены провести в ближайшее время. Об этом будет сообщено дополнительно.

В ведомстве добавили, что на текущий момент в областном центре насчитывается 28 государственных школ, две из которых скоро откроются, а также 33 частные школы.

Питание в государственных школах предоставляют 16 арендаторов. На просьбу корреспондента Lada.kz предоставить список компаний либо предпринимателей, которые обеспечивают едой школьников областного центра, в отделе образования ответили отказом.

Такую информацию предоставить не можем, - коротко сообщили в отделе образования.

Стоит отметить, что информацию по поставщикам питания родители могут найти на сайте государственных закупок.