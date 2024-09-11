Требуется помощь!

Фото предоставлено Гульзат Басмаганбетовой

По словам матери, Мухаммеду в сентябре исполнится два года. Несмотря на столь юный возраст, у мальчика диагностировали серьезное заболевание – синдром Вискотта-Олдрича.

Обращаемся к вам с просьбой о помощи денежными средствами на операцию по трансплантации костного мозга сыну в Индии. У сына редкий диагноз – синдром Вискотта-Олдрича. В прошлом году в Астане в Центре материнства и детства была проведена операция, донором была родная сестра, но, к сожалению, операция прошла безуспешно. На данный момент прошли полное обследование, сдали все нужные анализы, теперь требуется операция. На операцию нам не хватает денег, просим помощи, дорогие, неравнодушные люди. Сумма операции – 60 000$, - сообщила Гульзат Басмаганбетова.

Жители Актау, желающие оказать помощь семье, могут узнать необходимые данные по ссылке.

Для справки

Синдром Вискотта-Олдрича – это иммунодефицитное наследственное заболевание, которое характеризуется экземой, геморрагическим синдромом, высокой вероятностью развития опухолей, инфекционных и аутоиммунных болезней. Ключевыми симптомами являются длительные кровотечения при травмах, частые носовые кровотечения и гематомы, рецидивирующие бактериальные, грибковые и вирусные инфекции, кожная сыпь, провоцирующая зуд и чувство жжения. Диагноз устанавливается на основе клинико-анамнестического обследования, результатов общего анализа крови, исследования иммунитета и биогенетического теста. Лечение включает трансплантацию гемопоэтических клеток и паллиативную терапию.

