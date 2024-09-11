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11.09.2024, 18:29

Как готовят фаст-фуд, рассказала жительница Актау

Общество 0 2 885 Алия Шарипова

Жительница Актау Гульден Абилтай пожаловалась на предпринимателя, готовящего фаст-фуд в сомнительных условиях, и доставляющего своей деятельностью неудобства жителям близлежащих домов.

Фото: кадры из видео
Фото: кадры из видео

По словам Гульден Абилтай, в здании №100А, расположенном в 23 микрорайоне, открылась точка общепита, которая не только пугает своим внешним видом и антисанитарией, но и доставляет неудобства жителям близлежащих домов.

Предприниматель, который арендует данное помещение, не поддерживает чистоту: жарит чипсы, повсюду вонь, бросает мусор, кругом масло. Говорит, что готовит чипсы для себя, но я и мои соседи ему не верим, невозможно такое количество постоянно самому съесть. Арендодатель, который сдает это помещение, нас игнорирует либо ругается с нами. В такой ситуации мы живем больше полугода, так как наш дом №100 находится рядом. Из-за ужасного запаха невозможно открыть окна, вонь стоит в квартирах, плюс мусорный бак установили возле детской площадки, туда выкидывают отходы, в том числе и чипсы эти, дети по незнанию их едят, они маленькие, не понимают, что так нельзя делать, - рассказала она.

Ситуацию усугубляют и находящиеся прямо на улице газовые баллоны.

Считаю, что нахождение газовых баллонов прямо на улице является нарушением техники безопасности, рядом жилые дома, детская площадка, мало ли что может случиться, - сказала Гульден Абилтай.

Она добавила, что люди обращались в полицию, однако правоохранители слабо реагируют на просьбы о содействии.

Сегодня, 11 сентября, я поехала в СЭС, написала заявление, показала видео, мне сказали, что примут меры, - добавила Гульден Абилтай.

Редакция Lada.kz ожидает комментариев от компетентных госорганов.

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