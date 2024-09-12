Пыльную бурю прогнозируют в Мангистау 12 сентября

Республиканское государственное предприятие «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение о непогоде в Мангистауской области в четверг, 12 сентября.

Фото из архива

По предоставленным данным, в регионе прогнозируется усиление ветра и пыльная буря.

Завтра, 12 сентября, днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на западе, в центре региона порывы до 15-20 метров в секунду. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. По Актау: 12 сентября ветер восточный, северо-восточный, ночью порывы до 15-18 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, - сказано в сообщении «Казгидромета».

В метеослужбе добавили, что в Актау температура воздуха в четверг днем дойдет до +32 градусов Цельсия. Ночью ожидается +22 градуса. Без осадков.