Пассажирский поезд между Ташкентом и Москвой будет следовать через Актау

С 24 сентября текущего года между Ташкентом и Москвой запустят пассажирский поезд. Маршрут будет пролегать через Актау. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.

Фото предоставлено пресс-службой правительства России

О запуске поезда между двумя столицами стало известно в ходе переговоров с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

В частности, с 24 сентября запускаем движение пассажирского поезда Ташкент – Москва. Теперь путь между двумя столицами можно будет преодолеть без пересадок, время в пути составит чуть больше трех дней. Остановки поезда предусмотрены в населенных пунктах на всем пути следования, поэтому путешествие на нем можно спланировать и в другие города. Маршрут пройдет через Пензу, Самару и Оренбург, а также казахстанский Актау, - сообщил Роман Старовойт.

До конца года поезд будет курсировать один раз в неделю, с нового года количество рейсов увеличится до двух.

Ранее министерство транспорта Казахстана сообщало о подорожании билетов на поезд в регионе. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 октября 2024 года.