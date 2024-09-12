Более 44 млн тенге потратит акимат Актау на подземные мусорные контейнеры

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на приобретение гидравлической системы подземного сбора и хранения ТБО в количестве 10 штук. Сумма тендера составила 44 285 710 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

фото из архива Lada.kz

Конкурс на приобретение гидравлической системы подземного сбора и хранения ТБО (10 штук) на общую сумму 44 миллиона 285 тысяч 710 тенге был объявлен 6 сентября на сайте государственных закупок Республики Казахстан. Цена за единицу без учета налога на добавленную стоимость составляет 4 миллиона 428 тысяч 571 тенге.

Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства». Срок окончания приема заявок – 21 сентября 2024 года.

Договор будет заключен сроком на три года, в течение которых подрядчик обязуется выполнить установку и обслуживание 10 гидравлических систем подземного сбора и хранения ТБО, согласно условиям технической спецификации.

В стоимость включены затраты на приобретение материалов и установку подземной системы в количестве 10 штук с евроконтейнерами на каждую систему по три штуки, в общем количестве 30 штук контейнеров по адресам, который укажет заказчик. Также, на погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, включая затраты на использование машин и механизмов, стоимость рабочей силы, транспорта, транспортные расходы, накладные расходы, таможенные пошлины и сборы, налоги, иные расходы, необходимые для выполнения подрядчиком всех обязательство по договору. В выделенную сумму входят все затраты, связанные с приобретением, транспортировкой материалов, демонтажные и монтажные работ. После проведенных работ уборку и вывоз мусора поставщик осуществляет своими силами. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. В течение трех дней после заключения договора подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ и эскиз согласно срокам. Подрядчик обязан предоставлять ежедневную сводку работ с приложением фотофактов, - говорится в техспецификации.

В акимате Актау не смогли предоставить конкретную информацию о местах, где будут установлены подземные урны для сбора и хранения ТБО.

Напомним, в январе 2024 года экс-аким города Актау Улугбек Тналиев в ходе прямого эфира с жителями согласился с тем, что пора бы «прятать» баки под землю, как в цивилизованных странах. Однако отметил, что в одночасье это не произойдет, но некоторые шаги в данном направлении все же ведутся.

В марте 2024 года на заседании отраслевого совета по строительству, ЖКХ и земельным отношениям при Палате предпринимателей Мангистауской области с участием акима Актау директор фонда «Ақтау менің қалам» Данияр Сандыбаев предложил установить подземные мусорные контейнеры. Однако экс-аким города Улыгбек Тналиев заявил, что данное предложение не рассматривается, сославшись на отсутствие мест для установки детских площадок и парковок.