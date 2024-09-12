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12.09.2024, 09:26

Более 44 млн тенге потратит акимат Актау на подземные мусорные контейнеры

Общество 0 2 806 Лиана Рязанцева

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на приобретение гидравлической системы подземного сбора и хранения ТБО в количестве 10 штук. Сумма тендера составила 44 285 710 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Конкурс на приобретение гидравлической системы подземного сбора и хранения ТБО (10 штук) на общую сумму 44 миллиона 285 тысяч 710 тенге был объявлен 6 сентября на сайте государственных закупок Республики Казахстан. Цена за единицу без учета налога на добавленную стоимость составляет 4 миллиона 428 тысяч 571 тенге.

Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства». Срок окончания приема заявок – 21 сентября 2024 года.

Договор будет заключен сроком на три года, в течение которых подрядчик обязуется выполнить установку и обслуживание 10 гидравлических систем подземного сбора и хранения ТБО, согласно условиям технической спецификации.

В стоимость включены затраты на приобретение материалов и установку подземной системы в количестве 10 штук с евроконтейнерами на каждую систему по три штуки, в общем количестве 30 штук контейнеров по адресам, который укажет заказчик. Также, на погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, включая затраты на использование машин и механизмов, стоимость рабочей силы, транспорта, транспортные расходы, накладные расходы, таможенные пошлины и сборы, налоги, иные расходы, необходимые для выполнения подрядчиком всех обязательство по договору. В выделенную сумму входят все затраты, связанные с приобретением, транспортировкой материалов, демонтажные и монтажные работ. После проведенных работ уборку и вывоз мусора поставщик осуществляет своими силами. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. В течение трех дней после заключения договора подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ и эскиз согласно срокам. Подрядчик обязан предоставлять ежедневную сводку работ с приложением фотофактов, - говорится в техспецификации.

В акимате Актау не смогли предоставить конкретную информацию о местах, где будут установлены подземные урны для сбора и хранения ТБО.

Напомним, в январе 2024 года экс-аким города Актау Улугбек Тналиев в ходе прямого эфира с жителями согласился с тем, что пора бы «прятать» баки под землю, как в цивилизованных странах. Однако отметил, что в одночасье это не произойдет, но некоторые шаги в данном направлении все же ведутся. 

В марте 2024 года на заседании отраслевого совета по строительству, ЖКХ и земельным отношениям при Палате предпринимателей Мангистауской области с участием акима Актау директор фонда «Ақтау менің қалам» Данияр Сандыбаев предложил установить подземные мусорные контейнеры. Однако экс-аким города Улыгбек Тналиев заявил, что данное предложение не рассматривается, сославшись на отсутствие мест для установки детских площадок и парковок. 

 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Ливнестоки не хватает ума установить в проблемных местах , а тут аж подземные мусорки. Очередной распил ...
12.09.2024, 12:56
Viktor70
Viktor70
Вот и будет детворе игрушка пока кто нибудь туда не свалится, не дай бог конечно. Лучше бы на эти деньги игровые площадки построили в микрорайонах, да лавочки с урнами.
12.09.2024, 12:22
Альфарий
Альфарий
Может просто мусор вывозить начнут нормально.
12.09.2024, 05:18
Альфарий
Альфарий
Может просто мусор вывозить начнут нормально.
12.09.2024, 05:18
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