С начала года заболевание раком выявлено у 669 жителей Мангистау

За восемь месяцев текущего года онкологи выявили рак у 669 человек. Врачи говорят о необходимости обследования для исключения заболевания. С этой целью специалисты областного онкологического центра проведут День открытых дверей, сообщили в пресс-службе медицинской организации.
Единственный способ предотвратить рак - это пройти предварительное медицинское обследование, подчеркивают врачи.
"В областном онкологическом центре пройдет единый День открытых дверей. Врачи бесплатно проконсультируют жителей области и проверят их здоровье с помощью современного медицинского оборудования", - сообщили в пресс-службе центра.
Бесплатное медицинское обследование жителей пройдет 14 сентября с 09.00 до 13.00 часов.
Центр находится по адресу: Актау, 1А мкр.
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