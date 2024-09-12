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12.09.2024, 09:50

Где отключат воду и электроэнергию в Актау 12 сентября

Общество 0 1 509 Лиана Рязанцева

Редакция Lada.kz узнала, будут ли сегодня, 12 сентября, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили воду.

В связи с ремонтом без питьевой и технической воды остались жители следующих микрорайонов:

- 27 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 41, ориентировочно до 14.00;

- 22 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 16, ориентировочно до 17.00;

- 1 микрорайон, отключили техническую воду в здании детского психоневрологического дома-интерната, ориентировочно до 20.00;

- 2 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 35, 36, 37, 39, 40, детский сад, ориентировочно до 17.00;

- 7 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 25, ориентировочно до 20.00;

- 7 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 20, ориентировочно до 17.00;

- 8 микрорайон, отключили питьевую и техническую воду в доме № 6, 27, 28.  

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано плановых отключений электроэнергии.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

 

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