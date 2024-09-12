Экс-заместитель акима Актау получил новую должность

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Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая назначен новый руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области. Им стал Нуртас Сали, ранее занимавший должность заместителя акима города Актау.



Нуртас Сали окончил Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева по специальности «Государственное и местное управление».



Свою трудовую деятельность начал в 2014 году контент-менеджером ТОО «Мангистау-Медиа».



В 2014-2017 годах работал главным специалистом управления внутренней политики Мангистауской области.



С 2017 по 2019 годы работал руководителем отдела управления внутренней политики Мангистауской области, а с 2019 по 2022 год работал заместителем руководителя управления внутренней политики.



С января 2022 года занимал должность руководителя управления молодежной политики Мангистауской области, а с апреля по май 2023 года - руководитель управления внутренней политики Мангистауской области.



С 2023 года и до настоящего времени занимал должность заместителя акима города Актау.