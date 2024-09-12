В Актау на три дня временно закроют одну из дорог

В Актау в связи с проведением работ по реконструкции магистральных инженерных сетей временно закроют дорогу между 12А и 27 микрорайонами, сообщает пресс-служба акима города.
В акимате сообщили, что дорогу между 12А и 27 микрорайонами перекроют с 15:00 13 сентября до 22:00 16 сентября.
В Актау в связи с реконструкцией магистральных инженерных сетей временно закроют участок дороги между торговым центром «Мечта» в 12А и 27 микрорайоном. АО «Алматыинжстрой», выполняющее работы по модернизации магистральных инженерных сетей, обращается к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, - сообщает пресс-служба акимата города.
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