В Мангистау морские пехотинцы обезвреживали беспилотники во время учений

На полигоне «Оймаша» прошли ротно-тактические учения морской пехоты, в которых приняли участие более двухсот военнослужащих. Было задействовано порядка двадцати единиц военной и специальной техники. В ходе учений были отработаны методы маскировки и защиты от дронов с использованием новейших технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Атака условного противника. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

В ходе учений были отработаны методы маскировки и защиты от беспилотников с использованием новейших технологий.

«Морские пехотинцы оттачивали навыки обнаружения и обезвреживания дронов условного противника. Они также совершили марш-бросок по пересечённой местности к базовому району, где предстояло приступить к выполнению боевой задачи - наступлению на условный населённый пункт, занятый незаконными вооружёнными формированиями. Все поставленные задачи были успешно выполнены», — отметил майор Дамир Максатов, командир штурмового батальона.

Учения, как отметили в пресс-службе, позволили не только проверить технику и личный состав, но и отработать новые тактические элементы, что укрепляет обороноспособность и боеготовность подразделений бригады морской пехоты.