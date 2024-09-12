Mars in Kazakhstan: тревел-блогер опубликовал впечатляющее видео про Бозжыру

Тревел-блогер восхитился красотой пейзажей и неба в урочище Бозжыра.

Эту красоту невозможно передать словами. Позвольте мне объяснить. Сначала взгляните на небо — оно похоже на картину, написанную вручную. Теперь обратите внимание на пейзаж — он абсолютно невероятен. Сейчас я покажу вам всю эту красоту с помощью дрона, – поделился впечатлениями Дастан Мухамедкарим.