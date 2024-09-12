В Актау устанавливают новые автобусные остановки

В Актау ведутся работы по установке 20 новых автобусных остановок, сообщает пресс-служба акимата города.
По данным городской администрации, в Актау всего 258 остановок, из которых 63 являются социальными, а 82 — с коммерческими объектами. По словам руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхата Нурмухана, новые остановки устанавливаются на необходимых участках дорог города.
Вопрос нехватки автобусных остановок в городе актуальный. Для его решения в этом году было запланировано установка 20 новых остановок. В настоящее время новые остановки устанавливают на необходимых участках, - сказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.
Горожане выразили свое мнение о недавно установленных остановках:
Каждый день я пользуюсь этой остановкой, чтобы доехать на автобусе до работы. До этого здесь не было оборудованной остановки. Теперь я могу ждать нужный мне автобус в тени. Выражаю благодарность акимату города, — сказала жительница Актау Салтанат Абенова.
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