В Актау устанавливают новые автобусные остановки

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городской администрации, в Актау всего 258 остановок, из которых 63 являются социальными, а 82 — с коммерческими объектами. По словам руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхата Нурмухана, новые остановки устанавливаются на необходимых участках дорог города.

Вопрос нехватки автобусных остановок в городе актуальный. Для его решения в этом году было запланировано установка 20 новых остановок. В настоящее время новые остановки устанавливают на необходимых участках, - сказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.

Горожане выразили свое мнение о недавно установленных остановках: