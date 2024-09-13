В АО «Озенмунайгаз» назначили нового заместителя генерального директора

Заместителем генерального директора по управлению человеческими ресурсами АО «Озенмунайгаз» назначен Амантай Смадинов , экс-директор департамента перспективного развития и управления рисками. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото пресс-службы компании

Амантай Смадинов родился в 1979 году.

Имеет высшее образование. В 2001 году окончил Казахский национальный технический университет им.К. Сатпаева по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», в 2013 году Актауский государственный университет им.Ш. Есенова по специальности «Учет и аудит».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в ЗАО «Компания ГИС». В том же году был принят оператором по добыче нефти и газа 3-го разряда в АО «Озенмунайгаз».

В 2004–2007 годы работал мастером, геологом, технологом, руководителем службы качества в «Озенмунайгаз».

С 2010 по 2012 годы работал руководителем отдела кадров в АО «Озенмунайгаз», с 2012 по 2020 годы - руководителем службы качества и управления рисками, с 2022 года по сегодняшний день - директором департамента перспективного развития и управления рисками.