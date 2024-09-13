Где отключат воду и электроэнергию в Актау 13 сентября

В каких микрорайонах города сегодня, 13 сентября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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В связи с проведением плановых работ в 29 микрорайоне с 9 до 13 часов отключена электроэнергия. Под ограничением дома 1,2,8,27, 28.

Других плановых отключений электроэнергии сегодня в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили воду.

Без воды остались жители следующих микрорайонов:

- 22 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 16, ориентировочно до 17.00;

- 4 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 44, ориентировочно до 17.00;

- 7 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 20, ориентировочно до 14.00;

- 12 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 59, ориентировочно до 16.00;

- 15 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 54, ориентировочно до 17.00.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.