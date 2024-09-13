Референдум по АЭС: как жителям Актау узнать адрес своего избирательного участка

В акимате Актау рассказали, как определить участки референдума по месту жительства.

Фото: yuz.uz

Общереспубликанский референдум по строительству АЭС состоится 6 октября. В акимате Актау рассказали, как жители могут узнать номер и адрес своего избирательного участка.

По данным городской администрации, участок для голосования на референдуме можно узнать, посетив сайт saylaw.kz и введя свой ИИН (индивидуальный идентификационный номер).

Также жители города могут обратиться в call-центр для определения участков референдума:

- Тажибаев Нуржан Курмангазиевич — 30-85-56;

- Дуйсенбаева Эльмира Амановна — 33-67-00.