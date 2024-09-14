За грубое нарушение оштрафовали чиновника в Актау

Жаксылык Жумин. Фото с сайта gov.kz

Дело об административном правонарушении возбуждено прокурором ввиду грубого нарушения требований Конституционного Закона «О прокуратуре», регламентирующего сроки рассмотрения представления.

В частности, должностным лицом не приняты меры по надлежащему рассмотрению представления прокуратуры города свыше одного месяца, установленного законодательством.

После требования прокурора по результатам рассмотрения представления восьми частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности, в доход государства взыскано свыше 11 миллионов тенге.

Государственный служащий постановлением суда привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 8 МРП (29 536 тенге). Вину он полностью признал и оплатил наложенный штраф.

Прокуратура предупреждает, что нерассмотрение, а равно ненадлежащее рассмотрение, неисполнение актов прокуратуры либо невыполнение законных требований прокурора влекут ответственность, установленную законами РК.

Как установлено, со 2 октября 2023 года должность заместителя главы департамента юстиции в регионе занимал Жаксылык Жумин.

В 2015-2018 годах он был главным специалистом отдела интеллектуальной собственности департамента юстиции Актюбинской области;

В 2018-2023 годах являлся руководителем отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению департамента юстиции Актюбинской области.