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15.09.2024, 15:39

Что появилось на месте вырубленных деревьев перед гостиницей в Актау

Общество 0 2 800 Сергей Кораблев

Какие зеленые насаждения высадили на месте спиленных этим летом деревьев на территории гостиницы «Renaissance», узнал корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Компания «GardenVillage», занимавшаяся благоустройством территории у гостиницы, отчиталась о компенсационной посадке.

Теперь на участке красуются 24 восточные туи «Pyramidalis Aurea», 40 восточных туй «Компакта Аурея Нана».

Также здесь появились две фотинии на штамбе (декоративнолистный, вечнозелёный, плотный невысокий кустарник), две горные сосны Мугус (Pinus mugo Mughus).

Прижились четыре барбариса (древовидный колючий кустарник).

Подарком стали 30 кустарников роз.

Напомним, вырубка деревьев перед гостиницей «Renaissance» возмутила жителей 9 микрорайона. Они назвали это кощунством, так как зеленые насаждения были живыми и годами росли на участке.

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