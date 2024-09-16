В Актау на пять дней временно закроют одну из дорог

В Актау в связи с реконструкцией магистральных инженерных сетей временно перекроют дорогу между 11А и 8А микрорайонами, сообщает пресс-служба акима города.

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В акимате сообщили, дорогу между 11А и 8А микрорайонами перекроют с 8:00 часов 17 сентября до 22:00 часов 21 сентября.