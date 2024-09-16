В Актау двоих предпринимателей оштрафовали за незаконную торговлю

В Актау городские власти провели мониторинг объектов незаконной торговли перед супермаркетом «Аман» в 28 микрорайоне. Двоих предпринимателей привлекли к ответственности и оштрафовали. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото пресс-службы акимата

В Актау специалисты городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Актау, а также участковый инспектор провели мониторинг объектов незаконной торговли перед супермаркетом «Аман» в 28 микрорайоне.

По словам специалистов, предприниматели неоднократно получали предупреждения о необходимости прекратить деятельность незаконных торговых точек.

На двух предпринимателей, проигнорировавших эти предупреждения, был составлен административный протокол по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. Предпринимателям выписан штраф в размере 110 760 тенге (30 МРП), - сообщили в акимате Актау.

Кроме того, Актауский городской департамент предпринимательства и сельского хозяйства предупреждает владельцев сезонных торговых точек о необходимости поддерживать чистоту вокруг своих торговых мест до 1 октября.