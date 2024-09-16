Три года ожидания: завершено строительство двух школ в Актау

По данным ведомства, при сопровождении департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области завершено затянувшееся строительство двух школ на 1200 мест.

В соответствии с поручением Главы государства Агентством по противодействию коррупции проведен мониторинг строительства социальных объектов из Карты коррупционных рисков, по которым нарушены сроки сдачи. В целом по Казахстану Антикором взято на контроль 156 объектов, 11 из которых расположены в Мангистау. В этой связи департаментом по противодействию коррупции по Мангистауской области проведен ряд профилактических мероприятий, направленных на устранение коррупционных рисков при освоении бюджетных средств. В результате завершено длившееся более 3 лет строительство двух школ по 1200 мест, расположенных в 18 и 19А микрорайонах, - сообщает пресс-служба ведомства.