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16.09.2024, 16:39

Далеко и неудобно: перенести остановку просят жители жилого массива «Ақ желкен» в Актау

Общество 0 900 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители жилого массива «Ақ желкен» (Приморский) просят перенести автобусную остановку ближе к жилым домам. Действующая не устраивает горожан тем, что до нее долго добираться.

Кадр видео
Кадр видео

Жители жилого массива «Ақ желкен» (Приморский) считают нынешнюю автобусную остановку неудобной из-за расположения.

Автобусная остановка расположена далеко от жилых домов, что создает неудобства для детей и пожилых людей, которым трудно и небезопасно добираться от остановки до дома. Будет целесообразно рассмотреть возможность переноса остановки ближе к жилым домам, - говорят жители.

Также жители пожаловались, что автобусы не всегда останавливаются на остановке.

Почему водители автобусов не останавливаются на остановках, даже когда на них нет пассажиров? Им же положено останавливаться хотя бы на минуту по графику. Например, мои дети вчера не успели сесть в автобус — они бежали к остановке, но водитель, увидев, что на остановке никого нет, проехал мимо, - жалуются горожане.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог» прокомментировали ситуацию.

На указанном участке дороги проектом строительства не была предусмотрена остановка. После обращения жителей был организован карман для установки временной остановки. В будущем планируется установка постоянной остановки. Пожелания горожан будут учтены, - отметили в отделе.

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