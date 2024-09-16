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16.09.2024, 17:13

Полиция Мангистау просит горожан не регулировать движение самостоятельно при неисправности светофора

Общество 0 792 Лиана Рязанцева

При неисправности светофора самостоятельные попытки граждан регулировать движение могут вызвать дополнительные аварийные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

 

Кадр видео
Кадр видео

Полиция обратилась к участникам дорожного движения с просьбой не заниматься самостоятельным регулированием движения при неисправности светофора.

Регулирование дорожного движения при неисправности светофора должны осуществлять только сотрудники патрульной полиции, прошедшие специальную подготовку. Попытки граждан самостоятельно управлять движением могут привести к дополнительным аварийным ситуациям и увеличить риски. Более того, нарушители могут быть привлечены к юридической ответственности. В подобных ситуациях важно сохранять спокойствие, ожидать прибытия ответственных сотрудников и строго следовать правилам дорожного движения, - заявили в пресс-службе полиции региона.

В пресс-службе ведомства также отметили, что сотрудники полиции незамедлительно выезжают на место неисправного светофора после получения сигнала.

Просим автовладельцев сообщать о неработающих светофорах по номеру «102», - заключили в ведомстве.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
elesei
elesei
Пока нашу полицию дождешься- рак на горе свистнет
17.09.2024, 03:19
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