В Мангистау более 27 тысяч человек еще не сдали декларацию

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что до завершения срока сдачи декларации по всеобщему декларированию остались считанные часы! Срок представления деклараций формы 250.00 и 270.00 истекает 16 сентября 2024 года, декларации необходимо сдать до 23 часов 59 минут 59 секунд сегодняшнего дня.

Коллаж Ulysmedia

На сегодняшнее число в Мангистауской области декларации по форме 250.00 не представили – 14 457 физических лиц, а по форме 270.00 – 13 096 жителей области.

В соответствии с Налоговым кодексом РК данные формы отчетности необходимо предоставлять до 15 сентября 2024 года. Однако, в 2024 году 15 сентября выпало на воскресенье – на выходной день. Согласно статье 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня. Таким образом, срок представления ФНО 250.00 и ФНО 270.00 истекает 16 сентября 2024 года, - заявили в департаменте государственных доходов региона.

Декларацию можно представить через «Кабинет налогоплательщика», портал «Электронного правительства», мобильные приложения «е-Salyq Azamat», «eGov mobile», приложения банков Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.