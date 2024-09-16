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16.09.2024, 17:15

В Мангистау более 27 тысяч человек еще не сдали декларацию

Общество 0 1 562 Лиана Рязанцева

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что до завершения срока сдачи декларации по всеобщему декларированию остались считанные часы! Срок представления деклараций формы 250.00 и 270.00 истекает 16 сентября 2024 года, декларации необходимо сдать до 23 часов 59 минут 59 секунд сегодняшнего дня.

Коллаж Ulysmedia
Коллаж Ulysmedia

На сегодняшнее число в Мангистауской области декларации по форме 250.00 не представили – 14 457 физических лиц, а по форме 270.00 – 13 096 жителей области.

В соответствии с Налоговым кодексом РК данные формы отчетности необходимо предоставлять до 15 сентября 2024 года. Однако, в 2024 году 15 сентября выпало на воскресенье – на выходной день. Согласно статье 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня. Таким образом, срок представления ФНО 250.00 и ФНО 270.00 истекает 16 сентября 2024 года, - заявили в департаменте государственных доходов региона.

Декларацию можно представить через «Кабинет налогоплательщика», портал «Электронного правительства», мобильные приложения «е-Salyq Azamat», «eGov mobile», приложения банков Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.

Непредставление декларации либо недостоверное отражение сведений на первый раз влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года за несвоевременное представление – штраф в размере 55 380 тенге (15 МРП), за недостоверное отражение сведений - штраф в размере 11 076 тенге (3 МРП). По нарушениям, повлекшим неуплату налога, штраф составит 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – 300% (при сокрытии объекта налогообложения), - заключили в ведомстве.

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