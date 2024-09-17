18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.61
534.53
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.09.2024, 11:14

Грипп атакует! Более 88 млн тенге выделено из бюджета Мангистау на вакцинацию

Общество 0 603 Гульмира Садырова

В этом году в Мангистауской области на вакцинацию против гриппа из местного бюджета выделено  88 миллионов 321 тысяча 500 тенге. Получена вакцина «Гриппол плюс» (страна – производитель Россия) в объеме 90 000 доз. Об этом сообщила Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Гульшат Шорбасова. Фото автора из архива Lada.kz
Гульшат Шорбасова. Фото автора из архива Lada.kz

Подготовка медицинских организаций области к проведению иммунизации против гриппа началась с 1 сентября текущего года. Эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа в области начнется с 1 октября 2024 года.

«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано 15 844 случаев ОРВИ и грипп. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14 434 случая) уровень заболеваемости увеличился на 7,1%. Методом ПЦР в вирусологической лаборатории Мангистауского областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлено 37 вирусов грипп А/H3N2», - прокомментировала Гульшат Шорбасова.

Вакцинацией против гриппа планируется охватить 10% населения области: медицинских работников, детей, находящихся на динамическом наблюдении в медицинской организации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся или воспитывающихся в организациях образования для детей, оставшихся без попечения родителей, лиц медико-социальных учреждений для престарелых, лиц с инвалидностью, беременных женщин во втором и третьем триместрах. Платная вакцинация будет организована в  клинике "Витал Престиж" в Актау.

В медицинских организациях вводится режим ношения масок медицинскими работниками.

         

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?