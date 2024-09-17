Грипп атакует! Более 88 млн тенге выделено из бюджета Мангистау на вакцинацию

В этом году в Мангистауской области на вакцинацию против гриппа из местного бюджета выделено 88 миллионов 321 тысяча 500 тенге. Получена вакцина «Гриппол плюс» (страна – производитель Россия) в объеме 90 000 доз. Об этом сообщила Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Гульшат Шорбасова. Фото автора из архива Lada.kz

Подготовка медицинских организаций области к проведению иммунизации против гриппа началась с 1 сентября текущего года. Эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа в области начнется с 1 октября 2024 года.

«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано 15 844 случаев ОРВИ и грипп. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14 434 случая) уровень заболеваемости увеличился на 7,1%. Методом ПЦР в вирусологической лаборатории Мангистауского областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлено 37 вирусов грипп А/H3N2», - прокомментировала Гульшат Шорбасова.

Вакцинацией против гриппа планируется охватить 10% населения области: медицинских работников, детей, находящихся на динамическом наблюдении в медицинской организации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся или воспитывающихся в организациях образования для детей, оставшихся без попечения родителей, лиц медико-социальных учреждений для престарелых, лиц с инвалидностью, беременных женщин во втором и третьем триместрах. Платная вакцинация будет организована в клинике "Витал Престиж" в Актау.

В медицинских организациях вводится режим ношения масок медицинскими работниками.