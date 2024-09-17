Ура! Мы - не лидеры! Мангистау вошел в тройку наименее пьющих регионов страны

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале текущего года казахстанцы в среднем тратили на спиртное 5,5 тысяч тенге, что на 8,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также аналитический портал energyprom.kz опубликовал статистику приобретения спиртных напитков. Мангистау в этом списке находится в «аутсайдерах».

фото с сайта pixabay.com

Низкие показатели приобретения алкогольной продукции дают возможность заявлять, что Мангистау входит в тройку самых непьющих регионов страны.

Так, больше всего на алкоголь тратили жители Восточно-Казахстанской области: 9,5 тыс. тг, годовой рост в стоимостном выражении составил 14,8%. В тройку самых пьющих регионов также вошли Павлодарская область (9,5 тыс. тг, минус 2,9%) и Алматы (8,9 тыс. тг, плюс 20,5%).

Меньше всего тратили на алкогольные напитки жители Кызылординской (1,2 тыс. тг), Актюбинской (1,4 тыс. тг) и Мангистауской (1,5 тыс. тг) областей.

В разрезе видов напитков за месяц вино выросло в цене на 0,8%, пиво — на 0,5%, а водка подешевела на 0,2%. В годовой динамике пиво подорожало на 14,4%, вино — на 9,9%, водка — на 3,6%.

В рейтинге стран по потреблению алкоголя Казахстан оказался на 100-м месте из 180. Потребление на одного человека в РК составило 5 литров в год.

Первые места по потреблению алкоголя заняли Латвия (13,2 литра), Молдова (12,9 литра) и Германия (12,8 литра).

Среди стран СНГ больше алкоголя, чем в Казахстане, потребляют в Беларуси, России и Украине, меньше — в Кыргызстане, Армении, Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане.

В региональном разрезе за месяц заметнее всего стоимость алкогольных напитков выросла в Астане (на 2,1%), а также в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях (на 1,8% в каждом из регионов). В трёх регионах — в Жамбылской, Павлодарской и Костанайской областях — цены остались на уровне прошлого месяца. В Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Алматинской областях алкоголь подешевел.