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17.09.2024, 15:08

Коронавирус в Мангистау: есть ли заболевшие в 2024 году?

Общество 0 803 Наталья Вронская

Аббревиатура COVID (коронавирусная инфекция) не сходила с новостных лент более двух лет. Мировая медицина занималась поиском лекарств для лечения и вакцинации от вируса неизвестного происхождения. Сегодня о временах учебы и работы на удаленке и «замурованных» подъездах вспоминается с ностальгией. Редакция lada.kz узнала в управлении здравоохранения региона, есть ли сейчас заболевшие, и кто сдает тесты на коронавирус.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Наш запрос управление здравоохранения перенаправило в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. Там сообщили, что с 1 января по 1 сентября 2024 года в регионе зафиксировано 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Не обрадовала статистика и по пневмании. Как помните, в период пандемии резко увеличилось количество пациентов с этим диагнозом. Анализы на COVID у них были отрицательными, однако все признаки заболевания имелись. Их фиксировали как больных пнеманией.

«По Данным Мангистауского областного филиала регионального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения», за 6 месяцев 2024 года в регионе зафиксировано 656 случаев заболевания пневманией. Для примера, за аналогичный период 2021 года (время пандемии) их было 523», - сообщили в ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница».

По информации специалистов управления здравоохранения, диагностика на коронавирусную инфекцию проводится во всех  поликлиниках, больницах и в инфекционных стационарах на договорных основах с лицензированными лабораториями. В случае, если у пациента если клинические показания, процедура делается бесплатно.

Напомним, сводки с цифрами погибших и прибавляющимся числом заболевших публиковали в Актау каждый день. Детей перевели на онлайн-обучение. Кафе и рестораны закрыли, приостановили работу торговых центров и других общественных мест. На предприятиях персонал максимально переводили на удаленную работу. Обязали всех ходить в масках. Первые случаи заражения в областном центре отличались курьезными решениями местных властей. Так, чтобы вирус не распространялся, было решено заварить двери многоквартирного подъезда, чтобы наверняка изолировать жителей.

Однозначно, период этот был непростым. Многие потеряли родных и близких. В пики заболевания в Мангистауской области инфекция уносила по 11-15 жизней в сутки с диагном COVID, пневманию в эту статистику не включали.

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