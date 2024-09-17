Ветер и угроза пожаров прогнозируются завтра в Мангистау

На территории Мангистауской области 18 сентября объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет».

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Синоптики предупредили жителей региона о возможных ухудшениях погодных условий.

«В среду, 18 сентября, в Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с. По области и Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность», - сказано в сообщении.

По данным синоптиков, в Актау днем температура воздуха дойдет до +23..+25 градусов Цельсия, ночью опустится до +13..+15 градусов. Переменная облачность, без осадков.