Смартфон в обмен на чек из магазина смогут получить жители Мангистау

В регионе проходит акция, в рамках которой мангистаусцы могут получить подарки за предоставление чеков от покупок. Об этом сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

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Акция «Требуй чек – выиграй приз!» стартовала в регионе 4 сентября.

В период проведения данной акции каждый житель страны, совершая любые покупки или получая платные услуги, получает шанс стать обладателем смартфонов и ценных призов. Необходимо только зарегистрировать чеки за оплату товаров, работ и услуг в мобильном приложении «Amian». В акции принимают участие чеки контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (онлайн ККМ). Целью проведения акции является повышение гражданской активности, воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров теневой экономики, - сообщили в департаменте госдоходов.

По условиям мероприятия, дата и время выдачи чека должны быть не ранее даты начала розыгрыша. Количество чеков, регистрируемых одним участником, не ограничено.

В ведомстве отметили, что приложение «Amian» можно бесплатно скачать в App Store и Play Market.

Акция продлится до 31 декабря текущего года.