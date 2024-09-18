Плановые отключения воды и электроэнергии 18 сентября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «КЖСА» сообщили, что из-за ремонтных работ жители следующих микрорайонов временно остались без питьевой и технической воды:

- 28 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением торговый центр «Акмаржан», ориентировочно до 20.00;

- 1 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дом № 11, ориентировочно до 17.00;

- 34 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дом № 5, ориентировочно до 17.00;

- 21 микрорайон, отключили питьевую воду, ориентировочно до 18.00.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 18 сентября, в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.