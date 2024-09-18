Путешественники впервые переплыли Каспийское море

Карл Бушби и Анджела Максвелл в рамках экспедиции Qoliat преодолели вплавь Каспийское море от Казахстана до Азербайджана.

Фото с сайта 1news.az

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, морской заплыв, организованный при поддержке министерства молодежи и спорта и операционной компании «Бакинское городское кольцо», стартовал на побережье близ Актау. Чтобы доплыть до Азербайджана, оба путешественника в течение 41 дня преодолели 288 километров.

К счастью, мы не столкнулись с какими-либо трудностями или проблемами. Нам повезло, что погода была замечательной. Ничто не мешало нам плыть, - поделился Карл Бушби.

Вместе с ними в заплыве участвовали и двое юных азербайджанских пловцов – 15-кратные чемпионы республики Анастасия Боборкина и Абдуррахман Рустамов.

В Баку путешественников встретили заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева и представители Федерации плавания Азербайджана.

Британец Карл Бушби и американка Анджела Максвелл – путешественники, исследующие все уголки мира. Карл Бушби приступил к этой миссии в ноябре 1998 года, преодолев расстояние в 38 тысяч километров. Его коллега Анджела Максвелл за последние семь лет побывала на четырех континентах – 14 странах, и в общей сложности преодолела 32 тысячи 186 километров по пустыням и заснеженным горам.

Стоит отметить, что Каспий до Карла Бушби, Анджелы Максвелл, их сопровождающих никто и никогда не переплывал.