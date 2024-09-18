Кошки и дети: кому помогли спасатели Мангистау за неделю

За неделю, с 9 по 15 сентября 2024 года, спасатели вызволили из закрытых квартир троих детей и двоих пожилых людей. А также огнеборцы спасли двух кошек. Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.
Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ.
Днем 9 сентября спасатели вызволили из запертой квартиры шестилетнего ребенка. С помощью автолестницы спасатели вошли в окно квартиры на четвертом этаже одного из домов в Жанаозене. Ребенка передали родителям.
В этот же день огнеборцы спасли еще одного ребенка, который оказался взаперти в одной из квартир дома № 6 в 11 микрорайоне Актау. Спасатели с помощью автолестницы проникли через в окно квартиры на восьмом этаже и открыли дверь. Полуторагодовалого ребенка передали матери.
Этим же вечером спасатели вызволили из запертой квартиры еще одно ребенка в Форт-Шевченко. Годовалого ребенка передали матери.
Вечером 12 сентября огнеборцы спасли кошку, которая провалилась в яму возле дома №116 в 17 микрорайоне Актау. Животное передали хозяину.
Днем 14 сентября спасатели спустили в безопасное место кошку, которая взобралась на дерево возле дома № 6 в 26 микрорайоне.
В воскресенье, 15 сентября, спасатели пришли на помощь двум пожилым людям, которые оказались заперты в своих квартирах и не могли самостоятельно открыть замок.
Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:
- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружайте электросети;
- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставляйте детей без присмотра дома.
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