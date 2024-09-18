Кошки и дети: кому помогли спасатели Мангистау за неделю

За неделю, с 9 по 15 сентября 2024 года, спасатели вызволили из закрытых квартир троих детей и двоих пожилых людей. А также огнеборцы спасли двух кошек. Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ.

Днем 9 сентября спасатели вызволили из запертой квартиры шестилетнего ребенка. С помощью автолестницы спасатели вошли в окно квартиры на четвертом этаже одного из домов в Жанаозене. Ребенка передали родителям.

В этот же день огнеборцы спасли еще одного ребенка, который оказался взаперти в одной из квартир дома № 6 в 11 микрорайоне Актау. Спасатели с помощью автолестницы проникли через в окно квартиры на восьмом этаже и открыли дверь. Полуторагодовалого ребенка передали матери.

Этим же вечером спасатели вызволили из запертой квартиры еще одно ребенка в Форт-Шевченко. Годовалого ребенка передали матери.

Вечером 12 сентября огнеборцы спасли кошку, которая провалилась в яму возле дома №116 в 17 микрорайоне Актау. Животное передали хозяину.

Днем 14 сентября спасатели спустили в безопасное место кошку, которая взобралась на дерево возле дома № 6 в 26 микрорайоне.

В воскресенье, 15 сентября, спасатели пришли на помощь двум пожилым людям, которые оказались заперты в своих квартирах и не могли самостоятельно открыть замок.

Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:

- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;

- следите за исправностью электрических проводов и приборов;

- не перегружайте электросети;

- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;

- не оставляйте детей без присмотра дома.