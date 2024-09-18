Детей в Актау приглашают на бесплатные занятия по ашихара-каратэ

Клуб «Тулпар» при центре «Школьник» объявляет набор в бесплатные секции по ашихара-каратэ для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

фото Олега Отарова

Занятия проходят три раза в неделею (понедельник, среда, пятница) утром и вечером (в 9.00 и 17.00).

«Наш клуб работает и тренирует детей уже более 15 лет. Наши воспитанники являются неоднократными победителями чемпионатов мира и чемпионатов Азии. Я являюсь доверенным лицом в Казахстане директора Международной организации Ашихара каратэ Хиденори Ашихара (штаб квартира в Японии). Мы будем рады новому пополнению», - рассказал исполнительный директор федерации Ашихара-карате по Мангистауской области и старший тренер Игорь Отаров.

Занятия проходят в Средней школе №10 (11 мкр.) на цокольном этаже в специализированном зале каратэ (вход через внутренний двор). Телефон для справок +77055707138.