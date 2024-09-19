В Мангистау запустили внутрипоселковый автобусный маршрут

По акту надзора прокуратуры Каракиянского района в направлении Курык – Мангистау – станция Ералы к пилотной системе подключен внутрипоселковый маршрут.

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О запуске автобуса по направлению Курык – Мангистау – станция Ералы сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Учитывая численность населения района (11 тысяч человек), нехватка регулярного общественного транспорта создавала значительные трудности для жителей, в том числе дополнительные финансовые затраты, особенно для нуждающихся в частом передвижении по району, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время также рассматривается вопрос об открытии маршрута Жетыбай – Мунайшы – станция Жетыбай.

Напомним, ранее Lada.kz опровергала информацию о запуске автобуса между Актау и Жанаозеном.