Плановые отключения воды и электроэнергии 19 сентября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В каких микрорайонах города сегодня, 19 сентября, ожидаются плановые отключения водоснабжения, рассказали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Ремонтные работы проводятся в следующих микрорайонах:

- 24 микрорайон, отключили питьевую воду. С 09:00 до 21:00 часов под ограничением следующие микрорайоны – 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, в 16 микрорайоне дома №№11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 44, 73, в 17 микрорайоне дома №№1, 20, 21, в 24 микрорайоне дома №№14, 16, 18, лицей «Дарын», КНБ, городской суд, прокуратура;

- 1 микрорайон, отключили техническую воду. Под ограничением детский неврологический интернат;

- 12 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 56, 59, 64, 70, 71.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 19 сентября, в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.