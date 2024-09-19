Что стало с построенной под коронавирус больницей в Актау?

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Госпиталь, рассчитанный на 190 мест, был экстренно построен в 2021 году за счет инвестиций. В пик эпидемии больным не хватало свободных коек, а 20 реанимационных кроватей были практически всегда заняты. В то непростое время строительство отдельного госпиталя было настоящим «спасательным кругом для медиков. Однако сегодня, когда инфекция отступила, больница, расположенная на территории в 4 гектара будто осталась пустовать. Наши журналисты направили запрос в управление здравоохранения, чтобы выяснить, что сейчас происходит с госпиталем.

«В модульном инфекционном стационаре в 1А микрорайоне развернуто инфекционное отделение для взрослых ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница» и нижняя подстанция Актау ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи»», - рассказали в управлении здравоохранения региона..

Инфекционный стационар регионального масштаба расположен на участке площадью в четыре гектара в 1А микрорайоне. Госпиталь рассчитан на 180 мест, в нем имеется 20 реанимационных коек. Комплекс поделен на модули, каждый из которых имеет свое предназначение. К примеру, палаты пациентов расположились в блоках E и F. В соседнем блоке B - реанимационные койки и операционный зал. Блок А - отделение приёмного покоя, блок D - инфекционный. Проект реализован за счет средств, выделенных «NCOC N.V.» (Норд Каспиан Опирэйтинг компани NV).

Напомним, сводки с цифрами погибших и прибавляющимся числом заболевших публиковали в Актау каждый день. Детей перевели на онлайн-обучение. Кафе и рестораны закрыли, приостановили работу торговых центров и других общественных мест. На предприятиях персонал максимально переводили на удаленную работу. Обязали всех ходить в масках. Первые случаи заражения в областном центре отличались курьезными решениями местных властей. Так, чтобы вирус не распространялся, было решено заварить двери многоквартирного подъезда, чтобы наверняка изолировать жителей.

Однозначно, период этот был непростым. Многие потеряли родных и близких. В пики заболевания в Мангистауской области инфекция уносила по 11-15 жизней в сутки с диагном COVID, пневманию в эту статистику не включали. Чуть ранее мы рассказывали о том, как статистика по КВИ выглядит в этом году.