Приют для животных обратился за помощью к жителям Актау

Приют для бездомных животных «Пушистое счастье» планирует организовать сбор средств. По словам Татьяны, руководителя приюта, 21 сентября у площади «Ынтымак» будет находиться грузовой транспорт, куда каждый житель может принести все необходимое для животных.

- Дорогие друзья, мы обращаемся к вам с сердцем, полным надежды. Каждый новый день для нашей команды волонтеров начинается с усилия превратить этот мир в лучшее место для тех, кто лишен тепла и заботы. Бездомные животные, оставшиеся без крова и ласки, нуждаются в вашей помощи как никогда раньше. Таким образом, у площади будет стоять «ГАЗель». Каждый желающий может принести туда крупы, мясную продукцию, сухой корм, медикаменты («Цефтриаксон», «Новокаин», «Вольфазоль», витамины группы В и тому подобное), одеяла, матрацы, кастрюли и казаны, - рассказала Татьяна.