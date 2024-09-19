Неделя моды Bozjyra Fashion Week пройдет в Актау

Мероприятие «Bozjyra Fashion Week Aktau 2024» пройдет 4 октября в отеле Rixos Water World Aktau. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото. Автор фото: Айнур Бадрадинова

Bozjyra Fashion Week – это неделя моды с преобладанием этнической принадлежности в Казахстане. Очередной сезон расскажет о женщинах Великой степи - настоящих героях тюркского мира, оставивших неизгладимый след в истории.

Мероприятие называют объединением дизайнеров тюркского мира, стремящихся в будущем создать целостное сообщество, влияющее на этническую моду в мире.

Главная цель миграционной недели - посещение стран «Шелкового пути», выведение в европейское пространство непревзойденных творений дизайнеров Казахстана и Центральной Азии, знакомство иностранцев с особенностями национального стиля, - рассказали в центре общественных коммуникаций региона.

Показ состоится в отеле Rixos Water World Aktau 4 октября в 18:00. В мероприятии примут участие иностранные и казахстанские дизайнеры.