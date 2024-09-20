Корабли Военно-морского флота России прибыли в порт Актау

Корабли Каспийской флотилии ВМФ России зашли в порт Актау с дружеским визитом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

Кадр видео

Министерство обороны РК сегодня, 20 сентября, сообщает, что в порт Актау вошли корабли Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации.

В Актауский морской порт с дружеским визитом прибыли корабли Каспийской флотилии Российской Федерации, включая флагман Каспийской флотилии — ракетный корабль «Татарстан», - сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Делегацию встретил командир военно-морской базы ВМС РК, капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы. Он рассказал, что на 23-24 сентября запланированы совместные морские учения.