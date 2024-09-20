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20.09.2024, 14:01

«Обнаглела в доску!»: учитель школы в Баутино нарушила этические нормы

Общество 0 3 386 Лиана Рязанцева

В социальных сетях распространилось видео, на котором учитель школы-лицея имени А. М. Горького в Баутино делает грубые высказывания в адрес ученицы. В управлении образования Мангистауской области заявили, что педагога привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение этических норм.

Кадр видео
Кадр видео

Видео, записанное самим учителем, разместили в Instagram на странице podslushano_aktau12. 

На кадрах видео учитель требует от школьницы снять кофту, так как в классе жарко, при этом можно увидеть, что другие школьники также сидят в кофтах с длинными рукавами поверх школьных рубашек. Учитель также требует сдать мобильный телефон, и когда ученица говорит, что уже сдала его, выражает недовольство тем, что устройство не было передано лично в её руки.

Я перед всем классом требую с нее снять эту кофту, жара в кабинете, а она говорит: «Я мерзну». С наглой мордой! Я прошу сдать сотовый, потому что идет тест, но она мне не сдала его лично в руки. Я прошу ее выйти из класса и пойти домой, потому что она не выполняет мои требования. Обнаглела в доску! Мне охота выкинуть ее из кабинета, – звучит на видео.

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что по инциденту, произошедшему в школе-лицее им.А.М.Горького проведено служебное расследование.

По его итогам состоялось заседание комиссии при Тупкараганском районном отделе образования. Согласно решению комиссии и приказу Министерства образования и науки РК от 11 мая 2020 года № 190 «О некоторых государственных педагогических этиках», педагога привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения этических норм. Отдел образования Тупкараганского района принимает меры по обеспечению защиты прав учащегося, включая проведение разъяснительных бесед с педагогами и обучающимися, а также мониторинг дальнейшего состояния ребенка, - сообщили в управлении.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
шаман
шаман
проблема не в том что учитель так ведет себя а том что она считает что это правильно
20.09.2024, 09:57
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