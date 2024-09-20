«Обнаглела в доску!»: учитель школы в Баутино нарушила этические нормы

В социальных сетях распространилось видео, на котором учитель школы-лицея имени А. М. Горького в Баутино делает грубые высказывания в адрес ученицы. В управлении образования Мангистауской области заявили, что педагога привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение этических норм.

Кадр видео

Видео, записанное самим учителем, разместили в Instagram на странице podslushano_aktau12.

На кадрах видео учитель требует от школьницы снять кофту, так как в классе жарко, при этом можно увидеть, что другие школьники также сидят в кофтах с длинными рукавами поверх школьных рубашек. Учитель также требует сдать мобильный телефон, и когда ученица говорит, что уже сдала его, выражает недовольство тем, что устройство не было передано лично в её руки.

Я перед всем классом требую с нее снять эту кофту, жара в кабинете, а она говорит: «Я мерзну». С наглой мордой! Я прошу сдать сотовый, потому что идет тест, но она мне не сдала его лично в руки. Я прошу ее выйти из класса и пойти домой, потому что она не выполняет мои требования. Обнаглела в доску! Мне охота выкинуть ее из кабинета, – звучит на видео.

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что по инциденту, произошедшему в школе-лицее им.А.М.Горького проведено служебное расследование.