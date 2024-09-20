Работы по благоустройству начались в 15 микрорайоне Актау

В 15 микрорайоне начались работы по комплексному благоустройству. Предусмотрено обновление автомобильных дорог, строительство пешеходных тротуаров, а также создание игровых и спортивных площадок для детей, сообщает пресс-служба акимата города.
В городской администрации сообщили, что работы по благоустройству начались в 15 микрорайоне. В рамках текущего проекта предусмотрено обновление автомобильных дорог, строительство пешеходных тротуаров, а также создание игровых и спортивных площадок для детей. По словам специалиста Актауского городского отдела строительства Самата Кылышбая, в микрорайоне также ведутся работы по обустройству парковок.
В настоящее время в 15 микрорайоне ведутся работы по благоустройству автомобильных и пешеходных дорожек у жилых домов №№26, 27 и 28. Также продолжается строительство парковок. Планируется реконструкция подпорной стены перед жилым домом №34. Все работы будут выполняться поэтапно, в зависимости от поступления соответствующих финансовых средств, - сказал специалист Актауского городского отдела строительства Самат Кылышбай.
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