Работы по благоустройству начались в 15 микрорайоне Актау

В 15 микрорайоне начались работы по комплексному благоустройству. Предусмотрено обновление автомобильных дорог, строительство пешеходных тротуаров, а также создание игровых и спортивных площадок для детей, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата

В городской администрации сообщили, что работы по благоустройству начались в 15 микрорайоне. В рамках текущего проекта предусмотрено обновление автомобильных дорог, строительство пешеходных тротуаров, а также создание игровых и спортивных площадок для детей. По словам специалиста Актауского городского отдела строительства Самата Кылышбая, в микрорайоне также ведутся работы по обустройству парковок.