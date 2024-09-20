Самую красивую девушку выберут в Актау

Конкурс красоты и таланта «Мисс Актау-2024» пройдет 25 сентября, об этом сообщили организаторы конкурса модельного агенства «Velada models aktau».

фото с сайта yk-news.kz

По данным организаторов, в этом году в конкурсе участвуют 10 красавиц, одна из которых станет обладательницей титула «Мисс Актау-2024».

Финальное шоу состоится в ресторане «Хан-Шахар» 25 сентября и начнется в 19.00. Здесь зрители смогут не только полюбоваться участницами конкурса, но и познакомиться с их творческими талантами, - сообщили организаторы конкурса.

На финальном шоу зрителей также ждет несколько тематических блоков – приветствие в национальных нарядах, шоу талантов, выход в дизайнерской одежде, вопросы участницам, шоу танца и выход в вечерних образах.

Все номера будут яркими и представленными в сценической постановке. После завершения всех туров судьи выберут победительниц, наградят девушек в номинациях и обладательницу главного титула – на нее наденут сверкающую корону. Также будут танцевальные, вокальные номера от артистов большой сцены и розыгрыш призов среди зрителей, - сообщили в модельном агентстве «Velada models aktau».

Для справки: вход на мероприятие платный. Билеты можно приобрести по телефону 8 778 823 68 69.