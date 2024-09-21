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21.09.2024, 09:36

В пограничные войска из Актау отправлены свыше 20 призывников

Общество 0 991 Гульмира Садырова

На строевом плацу первого дивизиона береговой охраны департамента Пограничной службы КНБ Мангистауской области состоялись торжественные проводы призывников осеннего набора 2024 года. В ряды пограничного ведомства были направлены 23 уроженца Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый десант из Актау. Фото предоставила пресс-служба департамента ПС КНБ
Первый десант из Актау. Фото предоставила пресс-служба департамента ПС КНБ

На мероприятии присутствовали военнослужащие региональных департаментов пограничного и оборонного ведомств, ветераны, представители республиканского общественного объединения «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей», областного акимата, а также родные и близкие новобранцев.

С напутственным словом к призывникам обратился руководитель областного департамента Пограничной службы КНБ, полковник Санат Жуманов. Он подчеркнул значимость предстоящей миссии молодых солдат.

Уважаемые призывники, вам предстоит охранять священные рубежи нашей родной земли. Служба в армии — это не просто обязанность, это честь. Вы будете стоять на страже мира и безопасности наших граждан. В армии вы многому научитесь, окрепнете и станете настоящими защитниками Отечества. Мы уверены, что с достоинством выполните возложенные на вас задачи, - сказал полковник Жуманов.

Сотрудники областного акимата совместно с региональным департаментом по делам обороны организовали концерт, на котором выступили артисты Дома культуры «Мунайшы».

Военнослужащие Пограничной службы КНБ продемонстрировали образцы вооружения, военной техники и технических средств охраны границы, а также водолазное оборудование. Зрителям также показали навыки служебной собаки по поиску наркотических средств и взрывчатых веществ.

В рамках осенней призывной кампании из области в Пограничную службу КНБ отправятся служить более 100 человек. Более половины призывников, пройдя обучение в учебных центрах пограничного ведомства, вернутся в Мангистаускую область для дальнейшего прохождения службы в подразделениях регионального департамента.

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