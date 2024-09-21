Когда будет освещаться дорога на базы отдыха в Актау

Жители Актау пожаловались на отсутствие освещения на дороге в районе баз отдыха. Комментарий предоставили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Фото водителя Владимира

Водители интересуются, почему не функционируют столбы освещения, расположенные по автодороге после базы отдыха «Tree of life».

Купальный сезон уже подошел к концу, а освещения так и нет. Не удивлюсь, что камеры видеонаблюдения в отличие от света здесь работают - отметил автолюбитель Владимир.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области ответили, что данный участок дороги пока полностью не введен в эксплуатацию, поэтому объекты освещения не готовы к полноценному подключению.

Скоро работы завершат, и дорога будет освещаться, - сообщили чиновники.

Сроки власти не озвучили.